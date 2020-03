Bankitalia: Protocollo intesa con Consob su collaborazione Abf e Acf

- La Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) hanno stipulato in data odierna un Protocollo d'intesa(https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/provvedimenti/Protocollo-BI-Consob-risoluzione-alternativa-controversie-19.03.2020.pdf) volto a disciplinare forme di collaborazione tra l’Arbitro bancario finanziario (Abf) e l’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie tra clienti e intermediari bancari e finanziari, rispettivamente competenti nel settore delle operazioni e servizi bancari e finanziari e dei servizi e delle attività di investimento. Il Protocollo, a garanzia di un più elevato ed effettivo livello di tutela dei clienti, promuove l’istituzione di meccanismi di coordinamento e di scambio informativo tra i sistemi Abf e Acf, nel rispetto dell’autonomia dei rispettivi Collegi, su questioni di comune interesse nonché su iniziative di informativa al pubblico e di educazione finanziaria. E' quanto riferisce la Banca d'Italia in un comunicato. (Com)