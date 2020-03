Nato: Stoltenberg, il 64% dei cittadini nei paesi membri voterebbe per restare nell'Alleanza

- Se si tenesse un voto tra i cittadini dei paesi alleati della Nato, il 64 per cento darebbe il suo sì alla permanenza nella Alleanza. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa di presentazione del rapporto annuale 2019. Stoltenberg ha iniziato parlando della pandemia del Coronavirus, dicendo che "è globale" e "colpisce tutti noi". Esprimo le mie condoglianze a coloro che hanno perso i propri cari; la mia solidarietà con tutti coloro che soffrono del virus; e la mia gratitudine per gli operatori sanitari e tutti coloro che sono in prima linea, che combattono questa crisi giorno e notte, spesso in condizioni molto difficili. Rendo anche omaggio al personale militare nei paesi alleati, che stanno sostenendo gli sforzi per combattere il virus", ha iniziato Stoltenberg. Il segretario generale ha sottolineato che questo è un momento in cui "la nostra resilienza è testata al limite" e "molti alleati della Nato devono prendere decisioni senza precedenti, con difficili conseguenze sociali ed economiche".Stoltenberg ha spiegato che sin dall'inizio dell'epidemia, la Nato messo in campo "misure solide" per limitare la diffusione del virus, ridurre i rischi per i militari e i civili e le comunità in cui operano, al contempo "garantendo che il nostro lavoro essenziale continui". "Come nel resto della società, alcune delle nostre persone sono state trovate positive" al Coronavirus, "alcuni sono stati messi in quarantena e alcune delle nostre esercitazioni sono state modificate o cancellate. Ma la capacità della Nato di condurre operazioni non è stata compromessa. Le nostre forze rimangono pronte. E il nostro lavoro continua. Incluso nei nostri gruppi tattici multinazionali nell'est della nostra Alleanza", ha aggiunto. "Abbiamo anche adottato misure preventive basate sulla guida dell'Organizzazione mondiale della sanità e a stretto contatto con le autorità belghe. Queste includono la limitazione del numero di dipendenti e visitatori che entrano nell'edificio, l'aumento del telelavoro e dello screening sanitario, la distanza tra le persone", ha spiegato. "La Nato ha anche lavorato per molti anni a rafforzare la resilienza dei nostri alleati" e continuerà "a consultare, monitorare la situazione e prendere tutte le misure necessarie".Il 2019 è stato un anno "in cui abbiamo fatto passi da gigante per adattare ulteriormente la Nato. È stato anche l'anno in cui abbiamo celebrato il nostro 70mo anniversario", ha detto Stoltenberg. "L'anno scorso abbiamo commissionato un sondaggio di quasi 29 mila cittadini in tutti i 29 alleati della Nato e Macedonia del Nord. Il sondaggio più completo sulla Nato mai condotto. Il sondaggio è stato condotto da Populus, una società indipendente di consulenza strategica e di ricerca. E stiamo pubblicando i risultati per la prima volta in questo rapporto annuale", ha spiegato il segretario generale. Dai risultati principali, emerge che l'81 per cento delle persone dell'Alleanza ritiene che la collaborazione tra Nord America ed Europa in materia di sicurezza sia importante. "I cittadini alleati concordano fortemente con il principio fondamentale della difesa collettiva", ha commentato Stoltenberg. "Il 76 per cento concorda sul fatto che altri alleati della Nato dovrebbero difenderli se attaccati. Il 71 per cento concorda sul fatto che il proprio paese dovrebbe agire in difesa di un altro alleato. E il 60 per cento crede che l'adesione del loro paese alla Nato renda meno probabile che vengano attaccati", ha aggiunto."Nel 2019, abbiamo ulteriormente potenziato i nostri investimenti in difesa. La spesa in tutta l'Alleanza è aumentata in termini reali del 4,6 per cento. Abbiamo continuato a rafforzare la nostra deterrenza e difesa, a fornire la nostra iniziativa di prontezza e ad aumentare la nostra capacità di spostare le nostre forze attraverso l'Atlantico e in Europa. Siamo stati uniti di fronte alla violazione della Russia del Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio. Siamo rimasti impegnati nella lotta contro il terrorismo, con le nostre missioni di addestramento in Afghanistan e in Iraq. Abbiamo migliorato la nostra resilienza aggiornando i requisiti di base per l'infrastruttura di telecomunicazioni, incluso il 5G. E abbiamo dichiarato lo spazio come il nostro quinto dominio operativo. Accanto a terra, aria, mare e cyber", ha ricordato Stoltenberg. Il segretario generale della Nato ha sottolineato che alla riunione dei leader della Nato, a Londra lo scorso dicembre, "abbiamo avviato un processo di riflessione per rafforzare ulteriormente la dimensione politica della Nato" e "abbiamo firmato il protocollo di adesione con la Macedonia del Nord. Ora che i Parlamenti di tutti i paesi della Nato hanno completato questa ratifica, non vediamo l'ora di dare il benvenuto alla Macedonia del Nord come trentesimo alleato della Nato molto presto", ha concluso. (Res)