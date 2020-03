Speciale difesa: Libia, coronavirus, Gna accoglie con favore appello internazionale per cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli ha accolto con favore la richiesta della Comunità internazionale di porre fine alle ostilità nel paese per ragioni umanitarie al fine di affrontare la nuova epidemia di coronavirus. "Il Consiglio presidenziale esprime il suo pieno apprezzamento per i paesi e le organizzazioni che hanno mostrato interesse e entusiasmo per risparmiare altre tragedie al nostro paese chiedendo un'immediata cessazione delle ostilità al fine di consentire alle autorità locali di rispondere all'emergente epidemia di coronavirus e di interrompere il trasferimento continuo di attrezzature militari", si legge in una nota.ResSpeciale difesa: Siria, governo chiede invio medici cinesi per condividere esperienza su coronavirusDamascoIl ministero della Salute siriano ha chiesto all’ambasciatore di Cina a Damasco, Fung Biao, l’invio di un’équipe medica dalla Repubblica popolare cinese per condividere l’esperienza in merito al coronavirus. Le autorità della Siria non hanno finora riferito di alcun caso di contagio confermato nel paese. (Res)