Speciale difesa: Iraq, Forze armate tedesche sospendono missione a Taji per coronavirus

- A causa della diffusione del nuovo coronavirus in Iraq, le Forze armate tedesche (Bundeswehr) hanno interrotto la missione di addestramento delle truppe irachene che svolgono nella base di Taji, circa 27 chilometri a nord di Baghdad. È quanto reso noto dal ministero della Difesa tedesco, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. I reparti tedeschi di stanza a Taji sono stati ridispiegati nel nord dell'Iraq, dove “le condizioni sono migliori” per quanto riguarda la diffusione del coronavirus. Nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, la Bundeswehr continuerà la missione di addestramento delle milizie curde Peshmerga. (Res)