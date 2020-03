Speciale difesa: Spagna, Itp Aero sospende produzione per coronavirus

- La società Itp Aero, che opera nella progettazione e costruzione di motori aeronautici e turbine a gas - ha deciso di sospendere per cinque giorni le attività dei suoi impianti in Spagna per rafforzare le misure sanitarie di fronte alla pandemia di Covid-19. La pausa, riferisce il sito specializzato "Info Defensa", è iniziata ieri, 18 marzo, e si concluderà il 23 marzo, giorno in cui le attività dei suoi impianti riprenderanno normalmente. In questi giorni, Itp Aero effettuerà "una revisione delle misure nei diversi centri per garantire rigide condizioni di salute e sicurezza in termini di igiene, pulizia e distanza". La società basca ha anche implementato misure di telelavoro dove possibile. Al momento, ha più di 1.000 impiegati in Spagna che svolgono il loro lavoro dalle loro case. (Res)