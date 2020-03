Speciale difesa: è Al Mawli il nuovo capo dello Stato islamico

- I servizi segreti di diversi paesi occidentali hanno confermato e reso nota l'identità del nuovo capo dello Stato islamico. Si tratta dell'iracheno Amir Mohammed Abdul Rahman al Mawli, succeduto al sedicente "califfo" Abu Bakr al Baghdadi, ucciso dalle forze speciali degli Stati Uniti durante un'operazione in Siria a settembre del 2019. Secondo quanto si è venuto a sapere ora, Al Mawli era già stato scelto come capo dello Stato islamico a ottobre. Già ufficiale dell'esercito iracheno durante il regime di Saddam Hussein, Al Mawli ha conosciuto Al Baghdadi nel 2004, quando erano entrambi detenuti nel carcere di Bucca in Iraq meridionale. Affiliatosi allo Stato islamico, Al Mawli si è distinto nella tortura e nell'uccisione di esponenti della minoranza yazida in Iraq, vittima di genocidio da parte dell'organizzazione terroristica.ResSpeciale difesa: Siria, ribelli attaccano villaggi a nord di AleppoDamascoLe milizie siriane appoggiate dalla Turchia hanno colpito con granate i villaggi di Maraanaz, al Malikiyah, al Alqamiyah e Meng, a nord di Aleppo. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa siriana "Sana". Non si sono registrate vittime dell’attacco. Dopo sei ore di intensi colloqui a Mosca, lo scorso 5 marzo i presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, hanno trovato un accordo per il cessate il fuoco nella regione di Idlib, nel nord-ovest della Siria. L’intesa prevede tre punti sostanziali: una tregua a partire dalla mezzanotte di venerdì 6 marzo; l’apertura di un “corridoio di sicurezza” di 12 chilometri a nord e a sud dell’autostrada M4, che collega Latakia ad Aleppo e taglia in due la regione orizzontalmente; l’avvio a partire dal 15 marzo di pattugliamenti congiunti turco-russi lungo la stessa autostrada, in particolare tra l’insediamento di Trumba (2 chilometri a ovest di Saraqib, città recentemente conquistata dalle forze governative siriane) e quello di Ain al Havr, a sud-ovest di Jisr al Shugour. (Res)