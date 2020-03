Coronavirus: oggi alle 17.30 il punto sull'emergenza in Emilia Romagna

- Oggi ci sarà l'appuntamento per gli aggiornamenti sul Coronavirus in diretta Facebook sulla pagina @RegioneEmiliaRomagna, a partire dalle ore 17.30. Farà il punto il commissario ad acta per l’Emergenza Coronavirus, Sergio Venturi.(Ren)