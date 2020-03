Coronavirus: Novara, sospesa la Ztl centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Novara la Ztl centrale è stata sospesa fino al 3 aprile: lo stabilisce l'ordinanza firmata ieri dal Dirigente del servizio Polizia Locale del Comune dopo il DPCM della scorsa settimana. "Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - spiega l'assessore alla Mobilità Luca Piantanida - relativamente al contenimento della diffusione del coronavirus ha imposto giustamente forti limitazioni alla circolazione dei veicoli, con una conseguente diminuzione del traffico cittadino. In questo momento, quindi, la zona a traffico limitato limiterebbe l'accesso a quelle attività che si sono organizzate con la consegna a domicilio dei generi di prima necessità. Per questo motivo abbiamo deciso di sospenderla. Ciò non significa che chiunque potrà accedere al centro: abbiamo predisposto apposite pattuglie che si occuperanno di controllare che chi entra con un'auto o un veicolo commerciale abbia la giusta motivazione". "E' una misura eccezionale - aggiungel''assessore al Commercio Elisabetta Franzoni - che si rende doverosa in questo momento: sono tanti gli esercizi commerciali che si sono resi disponibili a consegnare la spesa a domicilio, ma che non sono muniti di permesso. Inoltre, in centro storico risiedono anche tanti anziani che sono la fascia che, sopra a tutti, necessita di servizi di questo genere. Speriamo, in questo modo, con i dovuti controlli, di agevolare gli spostamenti concessi dal Decreto". (Rpi)