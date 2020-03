Coronavirus: Asl Roma 4, a Manziana 11 casi iscritti in palestra, continuare isolamento

- Si è registrato un aumento di casi nei comuni limitrofi a Manziana. Per questo motivo la Asl Roma $, in un post su Facebook, raccomanda i frequentatori di una palestra di prolungare il periodo di quarantena: "Si avvisano tutte le persone che hanno frequentato la palestra Gym Palace di Manziana di continuare l'isolamento domiciliare per un'altra settimana, dato che sono saliti a 11 i casi positivi nei comuni limitrofi, riscontrati tra gli iscritti alla palestra. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi preghiamo di diffondere l'avviso", si legge nel post dell'Azienda sanitaria. (Rer)