Coronavirus: Paparelli (Pd), più tamponi per i lavoratori della sanità

- Il consigliere regionale umbro del Partito democratico Fabio Paparelli ha inviato oggi una lettera al presidente della giunta regionale Donatella Tesei in cui ha chiesto "l'utilizzo di laboratori di analisi privati, più tamponi per i distretti sanitari e lo screening per tutti i lavoratori della sanità”. Lo ha reso noto un comunicato. (Ren)