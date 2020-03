Coronavirus: Pd, da Pse risposta a Zingaretti, impegno comune in Ue per lotta a virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Pse, Sergei Stanishev, ha risposto alla lettera che Nicola Zingaretti ha rivolto ai leader progressisti europei, sottolineando come "in questi tempi difficili, l'Italia si è ancora una volta distinta positivamente per le misure adottate e la rapida risposta a questa terribile pandemia". Lo comunica in una nota il responsabile Esteri del Partito democratico, Emanuele Fiano, che sta coordinando, in questi giorni, i rapporti con i partiti socialisti e democratici europei, per promuovere più efficaci politiche comuni per fronteggiare le sfide poste dal diffondersi del coronavirus. "Stanishev ha ribadito l'impegno comune per promuovere un Piano europeo di lotta al virus e di rilancio economico e sociale, basato su una strategia complessiva per sostenere le persone, le imprese e i territori. E' di grande importanza che la più grande famiglia politica progressista europea - aggiunge Fiano - si stia impegnando quotidianamente affinché l'Unione europea, in questa drammatica circostanza, dia un forte segnale di unità e solidarietà, per permettere di affrontare al meglio quella che si sta mostrando essere la più grande sfida degli ultimi decenni. E finalmente l’Europa, con la sua Banca centrale, oggi si è fatta sentire con 750 miliardi di risorse disponibili da subito". (Com)