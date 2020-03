Coronavirus: Fico, Camera continua suo lavoro, attività Parlamento quanto mai necessaria

- La Camera continua il suo lavoro. Lo annuncia su Facebook il presidente di Montecitorio, Roberto Fico. "Si è appena conclusa la riunione dei capigruppo che abbiamo svolto in teleconferenza definendo il programma delle prossime settimane - comunica la terza carica dello Stato -. Il Parlamento svolgerà la sua attività e garantirà in pieno l'esercizio delle sue funzioni per dare pieno supporto al Paese in questa fase così delicata e complessa, contribuendo a migliorare i provvedimenti approvati dal governo. Adotteremo - spiega Fico - un procedimento ordinario per l'esame dei decreti: prima il lavoro nelle commissioni competenti e poi in Aula. Ciò testimonia la centralità del Parlamento. Per poter rispettare tutte le precauzioni e le prescrizioni delle autorità sanitarie per prevenire la diffusione del contagio, adotteremo particolari modalità logistiche e di lavoro. Le commissioni si riuniranno in spazi più ampi al fine di rispettare la distanza tra le persone e tutelare così la salute dei deputati e dei dipendenti di Montecitorio. Tutti i capigruppo sono d'accordo nel destinare i futuri risparmi della Camera in favore di interventi utili in questo momento di emergenza, ovvero alla Protezione civile per le spese sanitarie. Nei prossimi giorni, inoltre - conclude Fico - valuteremo la possibilità di allestire a Montecitorio un punto per le donazioni di sangue, che anche in questo momento sono estremamente importanti. L'attività delle Camere è quanto mai necessaria e preziosa in una situazione di emergenza come questa. Buon lavoro a tutti". (Rin)