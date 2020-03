Acqua: Gruppo Cap, quella depurata come risorsa per affrontare i cambiamenti climatici

- In vista della giornata mondiale dell'acqua 2020 del 22 marzo dedicata quest'anno al "Water and Climate Change" l'obiettivo di Gruppo Cap, definito nel suo Piano di Sostenibilità presentato nel 2019, è quello di ridurre gli sprechi di acqua potabile, stimati in 20 milioni di metri cubi, e allo stesso tempo di incentivare l'utilizzo di acqua depurata per usi non domestici (irrigazione, pulizie) passando dai 750 mila metri cubi attuali fino ad arrivare a 6 milioni di metri cubi al 2033. "L'utilizzo di acqua depurata per usi non domestici è uno dei temi del prossimo futuro per il settore idrico, spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap. Siamo il primo Paese in Europa per consumo di acqua pro capite con 241 litri al giorno a fronte dei 180-190 litri utilizzati quotidianamente da un cittadino del Nord Europa. Dobbiamo, come abbiamo anticipato nel nostro piano di sostenibilità, consumare meno e consumare meglio. L'acqua depurata si presta a mille utilizzi quotidiani: dall'irrigazione dei campi e dei nostri giardini alla pulizia delle strade". Il riuso di acque depurate in agricoltura offre una soluzione strutturale a un settore, quello agricolo, che impiega una grande quantità d'acqua (più del 50 per cento dell'acqua disponibile in Italia, secondo i dati forniti da Utilitalia). I dati a disposizione testimoniano una scarsa propensione all'utilizzo di acqua depurata, in favore dell'acqua potabile. Ogni anno in Europa – secondo dati dell'Unione Europea - vengono "trattati" nei depuratori più di 40 miliardi di metri cubi di acque reflue, ma ne vengono "riusati" soltanto 964 milioni di metri cubi. In Italia si trattano e si riusano ogni anno 233 milioni di metri cubi di acque reflue, ma solo l'8 per cento viene riutilizzato. Ben poca cosa rispetto a un Paese come Israele che ne utilizza ben l'86 per cento. (segue) (Com)