Acqua: Gruppo Cap, quella depurata come risorsa per affrontare i cambiamenti climatici (2)

- Gruppo Cap ha sviluppato alcune iniziative per il riutilizzo di acqua depurata. Per esempio, in collaborazione del Comune di Pieve Emanuele ha dato avvio alla distribuzione di acqua depurata dal suo impianto di Rozzano, per approvvigionare le aziende agricole per l'irrigazione dei campi, restituendo all'ambiente ogni anno 10 milioni di metri cubi di oro blu. Altra iniziativa ha riguardato il Comune di Assago, dove dall'inizio del 2019 è stata avviata la sperimentazione per l'utilizzo di acqua depurata per la pulitura delle strade. Già estesa anche nel Comune di Basiglio, l'iniziativa ha permesso il risparmio di migliaia di metri cubi di acqua di rete, e può essere applicata anche al settore industriale, che utilizza il 21 per cento della risorsa idrica (dati Utilitalia). In questa direzione viene in aiuto ai Comuni e alle aziende del milanese la tariffa dell'acqua, ovvero tariffe agevolate per l'uso dell'acqua di prima falda e il riuso di acqua depurata. L'impegno di Gruppo Cap nell'affrontare i cambiamenti climatici guarda anche al riutilizzo e a una più sostenibile e innovativa gestione delle acque meteoriche, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale 7/2017 sull'invarianza idraulica. L'azienda pubblica ha messo a disposizione delle amministrazioni comunali e degli enti territoriali le proprie competenze e le risorse per la redazione di documentazione e studi che andranno inseriti nel Piano di Governo del Territorio di ciascun comune. Il futuro impone però soluzioni strutturali che offrano alle nostre smart city servizi ancora più innovativi. Le fogne bianche sono un esempio di queste soluzioni innovative: infrastrutture parallele alle fogne, capaci di convogliare tutte le acque meteoriche consentendone poi il loro utilizzo per i servizi igienici nelle case (acqua del water) o per servizi di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali. Una grande opera che passa innanzitutto da adeguamenti legislativi e dal dispiego di grandi investimenti sul territorio che per la Città metropolitana di Milano sfiorano i due miliardi di euro. (Com)