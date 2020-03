Coronavirus: Bittarelli (Uri), per settore taxi insufficienti misure messe in campo da Governo

- Per il settore taxi "sono del tutto insufficienti le misure messe in campo dal Governo per l’emergenza coronavirus. Per il trasporto pubblico non di linea occorrono misure specifiche, che non possono limitarsi al rimborso del 50 per cento per le spese del ridicolo divisorio interno alle autovetture, che peraltro è insufficiente e non serve né alla sicurezza, né a risolvere i problemi del rischio di contagio". È quanto afferma, in una nota, Loreno Bittarelli, presidente Uri – Unione radiotaxi italiani. "I taxi - aggiunge - svolgono un servizio pubblico essenziale e come tale comporta obblighi di servizio con oneri a carico degli operatori, ai quali, nonostante la mancanza di introiti, i tassisti sono tenuti ad adempiere. Per questo motivo occorrono urgenti interventi mirati a sostegno della categoria. Auspichiamo che si possa presto porre rimedio, con sussidi adeguati nel prossimo intervento del Governo previsto per il mese di aprile, in assenza dei quali non saremo più in grado di assicurare la continuità del servizio", conclude.(Com)