Coronavirus: salgono a 177 i casi in Iraq

- Salgono a 177 i casi di contagio da coronavirus in Iraq, con undici nuovi test risultati positivi nelle ultime 24 ore. Quattro nuovi casi sono stati registrati a Baghdad, uno a Najaf, uno a Bassora, uno a Diwaniya, uno ad al Muthanna, uno a Wasit e due a Karbala. Il numero di decessi resta invece fermo a quota 12, mentre 49 sono le persone guarite dalla Covid-19. In Iraq, paese già flagellato dalla guerra contro lo Stato islamico, da una grave crisi politica e dal conflitto tra Stati Uniti e Iran, tutti i collegamenti aerei con gli altri paesi e all’interno del paese sono stati sospesi per una settimana. A partire da ieri sera è entrato in vigore anche il coprifuoco annunciato dalle autorità lo scorso 15 marzo. (Irb)