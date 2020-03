Coronavirus: procedimento ordinario a Camera per esame decreti emergenza, prima commissione poi Aula

- Per l'esame in commissione e in Aula dei decreti legge concernenti l’emergenza sanitaria verrà seguito un procedimento ordinario: quindi prima l'esame nelle commissioni competenti e poi l'Aula. E' quanto stabilito dall'odierna conferenza dei capigruppo di Montecitorio svoltasi in videoconferenza. Per garantire la piena funzionalità dei diversi organi parlamentari competenti per l’esame dei provvedimenti con quella dell'applicazione delle misure precauzionali stabilite dalle autorità sanitarie, le commissioni - come si è già fatto nelle scorse settimane - si riuniranno nelle Aule di maggiori dimensioni. (Rin)