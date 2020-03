Coronavirus: Meloni, a Mattarella ribadito spirito collaborativo Fd'I

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che è stata contattata telefonicamente questa mattina dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riferisce di "un gesto" che ha "apprezzato molto" e per il quale lo ringrazia. "Al capo dello Stato - informa in una nota la leader Fd'I - ho ribadito lo spirito di collaborazione e responsabilità che ha contraddistinto Fratelli d'Italia fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria e gli ho confermato che il nostro lavoro continuerà in questa direzione. Ci auguriamo che il governo abbia il nostro stesso atteggiamento - auspica - e che si possa davvero lavorare insieme per dare risposte concrete a famiglie, imprese e lavoratori. Perché per noi l'interesse dell'Italia e degli italiani vale più di ogni altra cosa". (Com)