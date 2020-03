Coronavirus: Comune Civitavecchia, per emergenza modificate modalità conferimento differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco, Ernesto Tedesco e l'assessore all'Ambiente, Manuel Magliani, hanno firmato un Avviso pubblico. "Il documento - comunica una nota del Comune di Civitavecchia - riguarda la comunicazione alla cittadinanza delle modalità di conferimento dei rifiuti durante l'emergenza epidemiologica da covid-19 in corso. Sostanzialmente, recependo le raccomandazioni dell'Istituto superiore di sanità, improntate sul principio di cautela e valide per tutto il territorio nazionale, si distinguono due casi di specie: rifiuti prodotti in abitazioni senza e in abitazioni con soggetti positivi al tampone da coronavirus o in quarantena obbligatoria. Per quanto riguarda i rifiuti prodotti in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone da coronavirus o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di continuare a fare la raccolta differenziata. Andranno gettati nella raccolta indifferenziata fazzoletti di carta, mascherine e guanti e la frazione indifferenziata andrà chiusa in più sacchetti, uno dentro l'altro, resistenti e ben chiusi con legacci o nastro adesivo". (segue) (Com)