Coronavirus: Comune Civitavecchia, per emergenza modificate modalità conferimento differenziata (2)

- Per la frazione di rifiuti pannolini e pannoloni e per la frazione di organico, spiega ancora la nota del Comune di Civitavecchia - utilizzare sacchetti di adeguata resistenza (o più sacchetti uno dentro l'altro) assicurando che non ci siano dispersioni. La frazione carta e la frazione plastica andranno chiuse in sacchetti. La raccomandazione è di usare guanti in lattice per maneggiare i rifiuti e i contenitori condominiali. Per quanto riguarda invece i rifiuti prodotti in abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria va interrotta la raccolta differenziata. Tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, sono considerati indifferenziati e quindi raccolti e conferiti insieme, dentro almeno due sacchetti (uno dentro l'altro), chiudendo i sacchetti adeguatamente e usando guanti monouso, senza schiacciare i sacchi con le mani ed evitando l'accesso ad animali dove sono presenti i sacchetti. È in via di istituzione presso Civitavecchia Servizi un servizio dedicato". (Com)