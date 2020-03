Ue: Commissione, sì a creazione scorta attrezzature mediche per aiutare paesi contro Covid 19

- La Commissione europea ha deciso oggi di creare una scorta di attrezzature mediche come ventilatori e maschere protettive per aiutare i paesi dell'Unione europea nel contesto della pandemia di Covid 19. Lo si apprende dalla Commissione europea. "Con la prima riserva europea comune di apparecchiature mediche di emergenza, abbiamo messo in atto la solidarietà dell'Ue. A trarne beneficio saranno tutti i nostri Stati membri e tutti i nostri cittadini. Aiutarsi a vicenda è l'unica via percorribile", ha dichiarato la presidente Ursula von der Leyen. La parte dell'attrezzatura medica della scorta includerà apparecchiature mediche per terapia intensiva come ventilatori, dispositivi di protezione individuale come maschere riutilizzabili, vaccini e terapie, forniture di laboratorio. "L'Ue sta prendendo provvedimenti per ottenere più attrezzature per gli Stati membri. Stiamo istituendo una scorta di salvataggio dell'Ue per ottenere rapidamente le forniture necessarie per combattere il coronavirus. Sarà utilizzato per sostenere gli Stati membri che si trovano ad affrontare carenza di attrezzature necessarie per curare i pazienti infetti, proteggere gli operatori sanitari e aiutare a rallentare la diffusione del virus", ha aggiunto il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic. (segue) (Beb)