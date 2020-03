Ue: Commissione, sì a creazione scorta attrezzature mediche per aiutare paesi contro Covid 19 (2)

- La Commissione ha spiegato che la scorta sarà ospitata da uno o più Stati membri. Lo Stato ospitante sarà responsabile dell'approvvigionamento dell'attrezzatura. La Commissione finanzierà il 90 per cento delle scorte. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze gestirà la distribuzione delle apparecchiature per garantire che vada dove è maggiormente necessario. Il bilancio iniziale dell'Ue per la scorta è di 50 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro soggetti all'approvazione delle autorità di bilancio. Una volta che la misura sarà entrata in vigore, domani, lo Stato membro che desidera ospitare scorte può richiedere una sovvenzione diretta da parte della Commissione europea. La sovvenzione diretta copre il 90 per cento dei costi della scorta, mentre il restante 10 per cento è a carico dello Stato membro. (segue) (Beb)