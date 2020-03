Lazio: Porrello (M5s), scritto ad Alessandri per intervento su consorzio Medio Tirreno

- Il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio M5s Devid Porrello ha scritto all'assessore alle Infrastrutture Mauro Alessandri per chiedere di intervenire in merito alla gestione dell'acquedotto che garantisce l'approvvigionamento idrico dei comuni del litorale nord del Lazio e che è al centro di una complessa diatriba. Scrive Porrello in una nota alla stampa: "Chiusi nelle nostre case in questi giorni è facile pensare che ogni attività sia interrotta, una visione purtroppo non corretta come dimostra quanto sta accadendo con il consorzio Medio Tirreno che gestisce l'acquedotto che approvvigiona le località del litorale nord. Ieri infatti la struttura tecnica operativa di Ato1 ha inviato una nota al consorzio con cui invitava Talete spa a cessare immediatamente i pagamenti per la fornitura idrica al consorzio Medio Tirreno, continuando però la normale erogazione del servizio. Ritengo che tale comportamento si ponga nella direzione opposta rispetto a quanto raggiunto col dialogo in questi mesi e a quanto stabilito dall'ordine del giorno approvato meno di un mese fa dal Consiglio regionale con cui ha impegnato la Giunta a mantenere in piedi la gestione di tale corsorzio in attesa dell'individuazione degli ambiti di bacino idrografici previsti dalla legge regionale. L'auspicio - prosegue Porello - è che, non appena finita la situazione di emergenza, dovremo riprendere in mano la questione coinvolgendo tutte le parti interessate. Per questo ho inviato oggi una lettera all'assessore Alessandri per chiedere un intervento su questa delicata questione, nei tempi e nei modi compatibili con l'attuale stato di emergenza". (Rer)