Coronavirus: Fontana, oggi sentirò Conte per inasprire misure restrittive

- Oggi pomeriggio il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sentirà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli chiederà di inasprire le misure restrittive, così come suggerito dal vicepresidente della Croce Rossa cinese, Sun Shuopeng, oggi in visita a Palazzo Lombardia. Lo ha annunciato lo stesso Fontana, durante un punto stampa alla sede della regione. "Il vicepresidente della Crossa cinese – ha spiegato Fontana - è stupito di come ci sia ancora troppa gente per le strade, troppa gente si serva del trasporto pubblico ed è stupito del fatto che così poca gente porti le mascherine. I suoi primi consigli sono che le misure sono troppo poco rigorose, se non cambiamo il modo di affrontare questo problema, il virus continuerà a circolare". "Non si deve aspettare più niente - ha concluso Fontana rispondendo a una giornalista - si devono prendere le decisioni suggerite da chi ha sconfitto già la malattia, oggi parlerò con il presidente del Consiglio e capiremo cosa fare nel minor tempo possibile".(Rem)