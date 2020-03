Finestra sul mondo: Francia, coronavirus, il paese verso lo stato di emergenza sanitaria

- La Francia va verso uno stato di emergenza sanitaria. Lo scrive il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che il progetto di legge verrà votato oggi e domani, 20 marzo, dal parlamento. Il primo ministro Edouard Philippe ha dichiarato che non si tratta di prendere “misure individuali restrittive” ma sono invece “misure generali per far fronte all'epidemia”. L'emittente televisiva “Lci” spiega che lo stato di emergenza sanitaria contiene delle disposizioni simili a quelle del Codice della Sanità pubblica, in particolare l'articolo L3131-1, secondo il quale il ministro della Salute può “prescrivere nell'interesse della sanità pubblica ogni misura proporzionata ai rischi corsi e appropriata alle circostanze dei tempi e luoghi per prevenire e limitare le conseguenze delle minacce possibili sulla salute della popolazione”. Intanto, la situazione si fa sempre più grave su tutto il territorio. Gli ospedali accolgono ormai 3.626 pazienti, di cui 931 sono in rianimazione. Tra i più gravi la metà ha meno di 60 anni. Nella serata di ieri, 18 marzo, il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, ha annunciato l'ultimo bilancio, che conta 264 decessi, 89 in sole 24 ore. Per far rispettare le misure di restrizione che obbligano i cittadini ad uscire solo per motivi seri, il governo ha dispiegato su tutto il territorio 100mila agenti. Secondo il ministero dell'interno, in 24 ore sono state verbalizzate 4.095 multe. (Sit)