Finestra sul mondo: Francia, prime tensioni create dal confinamento in casa per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene la maggior parte dei cittadini abbia accettato le misure che impongono il confinamento in casa per evitare il propagarsi del nuovo coronavirus, in Francia sono molti gli incidenti registrati nelle prime ora dall'entrata in vigore delle restrizioni . Lo scrive il quotidiano “Le Figaro”, parlando dei problemi che si sono verificati in questa prima fase. In diversi punti del territorio sono stati segnalati furti, anche negli ospedali, dove sono state sottratte delle mascherine. Gli abitanti delle zone di provincia non vedono di buon occhio l'arrivo di coloro che hanno lasciato le grandi città per rifugiarsi in zone più tranquille dove passare il periodo di confinamento. Tensione anche nelle carceri, dove l'amministrazione penitenziaria ha deciso di sospendere i colloqui con le famiglie. Il ministero della Giustizia vuole evitare rivolte come quelle scoppiate in Italia, per questo sta spiegando queste misure ai detenuti e alle loro famiglie. Intanto il bilancio continua ad aggravarsi. Il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, ha annunciato ieri, 18 marzo, che il numero di contagi è arrivato a 9.134 casi mentre i decessi sono 264. Salomon ha poi fatto sapere che il numero di casi raddoppia ogni giorno. (Sit)