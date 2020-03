Finestra sul mondo: Regno Unito, coronavirus, Londra "super-infetta" verso chiusura totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Londra è "super-infetta" e si prepara ad uno stop completo di tutte le attività per contenere il coronavirus, con esercito e polizia in allerta per imporre le più severe restrizioni mai adottate nel Regno Unito in tempo di pace. In questo modo, la stampa britannica anticipa le possibili mosse del governo del primo ministro Boris Johnson, che sta preparando piani per imporre una stretta quarantena a Londra. Già da oggi, la metropolitana della capitale del Regno Unito ha chiuso ben 40 stazioni. Grazie ai nuovi poteri di emergenza conferitigli dal parlamento, il governo ora può chiudere "qualsiasi attività commerciale" e "limitare o proibire gli assembramenti", vietare il traffico privato di veicoli e fermare autobus, metropolitane, ferrovie ed aerei. Una fonte del governo ha rivelato che nulla di tutto ciò avverrà nelle prossime 48 ore, ma tutti i commentatori sono convinti del contrario. Vi è, infatti, il crescente timore che il contagio si diffonda in maniera esponenziale a Londra e da qui al resto del Reno Unito. I londinesi stanno semplicemente ignorando tutte le raccomandazioni di "distanziamento sociale", gli utenti del trasporto pubblico sono calati appena del 20 per cento e molte persone continuano a frequentare pub e caffetterie. Il governo si starebbe, quindi, preparando a imporre d'autorità le misure che limitano la vita pubblica. (Sit)