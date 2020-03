Finestra sul mondo: Regno Unito, coronavirus, scuole chiuse ed esami cancellati

- Per la prima volta nella storia del Regno Unito, il governo britannico ha deciso la chiusura di tutte le scuole e gli asili del paese, da domani 20 marzo a tempo indefinito, per contrastare il diffondersi del coronavirus. Il primo ministro Boris Johnson ha anche annunciato la cancellazione di tutti gli esami scolastici, che saranno sostituiti da un sistema alternativo di valutazione del quale non ha fornito alcun dettaglio. Johnson ha resistito fino all'ultimo alle richieste di chiudere le scuole pervenutegli da molte parti, perché i suoi consulenti scientifici erano convinti che questa misura non contribuisse molto al contenimento del contagio ed avesse invece diverse controindicazioni di tipo sociale. Basti pensare, ad esempio, alle centinaia di migliaia di bambini britannici ai quali le mense scolastiche forniscono ogni giorno un pasto decente che invece le loro famiglie, perché povere o disfunzionali, non sono in grado di provvedergli. A forzare la mano al governo sono arrivati gli ultimi dati, che dimostrano la severità dell'epidemia nel Regno Unito: I casi positivi sono saliti a 2.626, ossia 676 in più in sole 24 ore, e i morti registrati ora sono 104, con altre 32 vittime in una sola giornata. Scuole ed asili resteranno aperti solo per i figli degli addetti ai servizi essenziali e delle famiglie più bisognose. (Sit)