Finestra sul mondo: Spagna, re chiede unità e lancia un messaggio di fiducia contro il coronavirus

- E' un appello all'unità e alla solidarietà quello lanciato ieri sera, 18 marzo, dal re di Spagna Felipe VI alla nazione che affronta l'emergenza del nuovo coronavirus. Per la seconda volta durante il suo regno, il re si è rivolto agli spagnoli a causa della delicata situazione che sta attraversando il Paese, dove i contagi diagnosticati sono 13.801 e i decessi 598. Il suo primo discorso fu in occasione della sfida sull'indipendenza della Catalogna. Ora visto l'avanzata del nuovo coronavirus, Felipe VI ha voluto inviare un messaggio positivo: "È una crisi che stiamo combattendo e che stiamo per superare e vincere". "Questo virus non ci sconfiggerà – ha detto -. È una parentesi nelle nostre vite. Torneremo alla normalità. Senza dubbio", per poi lanciare un appello all'unità e all'impegno di tutti gli spagnoli per sconfiggere il Covid-19. Felipe VI ha ringraziato gli operatori sanitari per il loro lavoro, e ha invitato tutti i cittadini a "mettere da parte le differenze" e ad unirsi per affrontare la pandemia "con serenità e fiducia, ma anche con determinazione ed energia". (Sit)