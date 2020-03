Finestra sul mondo: Usa, primarie democratiche, Sanders valuterà strategia elettorale dopo sconfitta

- Il senatore Bernie Sanders “valuterà la sua campagna” nelle prossime settimane, la sconfitta ad opera dell'ex vicepresidente Joe Biden alle primarie del Partito democratico in Florida, Arizona e Illinois, che hanno chiuso di fatto lo scontro tra i due candidati. Lo ha reso noto la campagna del senatore socialista, precisando però che Sanders si concentrerà nell'immediato "sulla risposta del governo allo scoppio del coronavirus per garantire che ci prenderemo cura dei lavoratori e dei più vulnerabili”, ha dichiarato il responsabile della campagna di Sanders, Faiz Shakir. Biden ha vinto le primarie in Florida, Illinois e Arizona, dopo le vittorie in Michigan e Washington della scorsa settimana. Fino ad ora Biden ha raccolto 1.132 delegati a livello nazionale, contro gli 817 per Sanders. Un candidato deve conquistare 1.991 delegati per ottenere la nomina presidenziale democratica. (Sit)