Coronavirus: Bellanova, dare attuazione in tempi rapidi a decreto Cura Italia

- Per il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, "dobbiamo assicurare in tempi rapidi la piena attuazione del decreto Cura Italia. E' una responsabilità anche della macchina burocratica del nostro Paese, chiamata a dare come ognuno di noi il meglio di sé. Non sono ammesse lentezze - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, quello che in tempi normali lamentiamo e che va in questi giorni di assoluta emergenza non può e non deve accadere. Come governo abbiamo preso delle decisioni, ora dobbiamo garantire un'interpretazione chiara, efficiente ed efficace delle norme, per dare respiro ai tanti cittadini italiani preoccupati per il proprio futuro. Serve uno sforzo in più, da parte di tutti: da parte delle istituzioni, a tutti i livelli, che hanno il dovere di comunicare con ancor più chiarezza e ancor più rapidità ogni notizia relativa all'azione di governo e alle ricadute sulle vite dei cittadini. E da parte della Pubblica amministrazione che - conclude Bellanova - deve riuscire a garantire tempi rapidi nell'effettiva messa in pratica di quegli aiuti oggi più che mai necessari a chi si trova ad affrontare l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica". (Rin)