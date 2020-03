Coronavirus: la Bocconi mette a disposizione due edifici dell'università per strutture sanitarie e dona 200mila euro

- Disponibilità di due edifici per ospitare strutture sanitarie di emergenza e una donazione di 200mila euro a favore di Regione Lombardia – Sostegno emergenza Coronavirus e Comune di Milano – Fondo di mutuo soccorso: sono le azioni concrete messe in campo dall’Università Bocconi per sostenere lo sforzo delle istituzioni, delle strutture sanitarie e della cittadinanza di Milano e della Lombardia particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria da Covid-19. “Le radici della Bocconi sono milanesi e lombarde: da sempre sentiamo molto forte il legame con il nostro territorio di cui condividiamo i valori e la forza”, dichiara in una nota Gianmario Verona, rettore della Bocconi. “In questo momento così difficile - prosegue il rettore - il nostro contributo e il nostro pensiero si rivolgono alle famiglie, ai lavoratori, ai rappresentanti delle istituzioni e soprattutto, con infinita gratitudine, a tutti i medici e infermieri che senza sosta stanno lavorando per fronteggiare l’emergenza”. L’Università ha inoltre lanciato una raccolta fondi aperta a studenti, professori, staff e alumni sulla piattaforma giving.unibocconi.it a sostegno delle campagne di Regione Lombardia e Comune di Milano. Dall’inizio dell’emergenza, lo scorso 24 febbraio, l’ateneo ha, infine, tempestivamente risposto per garantire la sicurezza della sua comunità e al contempo il proseguimento delle attività avviando la didattica a distanza e estendendo lo smart working a tutto il personale rispondendo così concretamente agli appelli #milanononsiferma e #iorestoacasa.(com)