Ungheria: premier Orban illustra misure per alleggerire impatto economico coronavirus

- Il governo ungherese ha deciso di sospendere fino alla fine dell'anno il pagamento delle rate dei prestiti contratti da imprese e privati. Lo ha annunciato il primo ministro ungherese, Viktor Orban, via Facebook. L'esecutivo ha deciso anche di estendere i prestiti di breve termine per le imprese fino al 30 giugno. Le aziende dei settori del turismo, della ristorazione, dell'intrattenimento, dello sport, della cultura, così come i tassisti, non dovranno pagare quest'anno le imposte che gravano sugli stipendi. I contributi dei dipendenti in questi settori saranno "tagliati significativamente". Nei settori più colpiti viene proibita l'interruzione di contratti di locazione di proprietà e l'innalzamento dei canoni. Le misure sono solo "le prime e più urgenti", spiega Orban, aggiungendo che altre potranno essere messe in atto alla luce delle evoluzioni nella diffusione del contagio da coronavirus. (Vap)