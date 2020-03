Coronavirus: Albania, 3 italiani positivi ai test

- Le autorità sanitarie albanesi hanno dichiarato oggi che tre cittadini italiani sono stati confermati positivi al coronavirus. I tre italiani, residenti da tempo in Albania, sono stati ricoverati all'ospedale delle Malattie infettive di Tirana ieri sera e le loro condizioni di salite risultano stabili. Il loro caso è stato subito segnalato all'ambasciata d'Italia a Tirana che si è data immediatamente da fare e in stretta collaborazione con il ministero della Salute albanese ha provveduto al loro ricovero in ospedale. L'ambasciatore italiano Fabrizio Bucci ha contattato di persona i tre connazionali, di età compresa tra i 35 ed i 60 anni, per accertare le loro condizioni. (Alt)