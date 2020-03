Energia: azienda russa Tvel fornirà combustibile a Centro ricerca Rez in Repubblica Ceca

- La compagnia russa Tvel, controllata della società statale Rosatom, rifornirà di combustibile il reattore del Centro Rez per la ricerca nucleare in Repubblica Ceca. Lo si apprende da una nota dell’azienda. “È stato firmato un accordo per avviare le forniture di combustibile nucleare per il reattore del Centro di ricerca Rez in Repubblica Ceca: il contratto copre le forniture necessarie per l’anno corrente, e potrà essere esteso su richiesta del cliente”, si legge nel documento. (Rum)