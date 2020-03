Coronavirus: Boccalini (Taxiblu), governo pessimo, con decreto Cura Italia dimenticati troppi lavoratori

- In merito alla “Ho l'orgoglio di essere italiano ma ho vergogna di questo governo”. Queste le secche parole di Emilio Boccalini –presidente di Taxiblu 02.4040 e appTaxi - che in questo difficile momento del Paese raccoglie il grido di dolore della categoria taxi in merito ad una manovra economica che non li aiuta e non aiuta gli italiani. “Non volevo far polemica ma sono andato ad analizzare bene un po' di articoli – spiega Boccalini- per capire la ratio di questa manovra da 25 miliardi ma che calcoli alla mano forse ne movimenterà 6-7 al massimo". Per quanto riguarda la categoria dei tassisti "vengono destinati due milioni di euro per mettere i separatori in auto per ripararci dal Coronavirus, per soddisfare quanti? Settecento auto pubbliche sulle 50.000 circolanti? Per non parlare di quanto poi destinato alle partite Iva, 600 euro per un mese è una cosa che grida vendetta, una 'mancia' indegna di uno Stato civile. E in tutto questo ci sono categorie forse volutamente dimenticate da questa che definirei una “manovrina” se pensiamo che in Europa la Germania stanzia 550 miliardi di euro, l’Inghilterra 330 miliardi di sterline, la Francia 300 miliardi di euro e la Spagna 200 miliardi di euro. Noi abbiamo fatto delle proposte, quasi a costo zero per lo Stato, che avrebbero dato un po' di ossigeno a tante categorie, per un totale almeno di 3-4 milioni di lavoratori. Proposte tutte ignorate, come le richieste di mascherine che stiamo aspettando ormai da un mese. Ripeto – conclude Boccalini - questo governo nel suo agire, o forse nel suo non agire, si sta dimenticando di intere categorie di lavoratori e questo non è accettabile in uno Stato etico”. (Com)