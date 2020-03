Coronavirus: a Civitavecchia consegna pasti pronti e generi non alimentari a domicilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono aperti ed in costante aggiornamento i due avvisi pubblici volti a creare altrettanti elenchi di soggetti che forniscono consegna pasti a domicilio e beni non alimentari di prima necessità a domicilio sul territorio comunale di Civitavecchia. Come spiega, in una nota, l'assessore al Commercio, Claudia Pescatori, "si tratta di iniziative parallele a quella destinata a persone fragili e senza rete familiare, avviata dall'assessorato ai Servizi sociali. Infatti in questo caso il Comune si è posto come intermediario tra gli operatori che stanno mantenendo aperta la propria attività, facendo consegne a domicilio, e la cittadinanza. Lo scopo è, evidentemente e di nuovo, quello di limitare al minimo gli spostamenti in questo delicato momento". Pertanto l'Amministrazione comunale sta creando due elenchi, costantemente aggiornati. Il primo riguarda tutti gli operatori che rendono "attività dei servizi di ristorazione", nonché tutti gli operatori autorizzati allo svolgimento delle attività di vendita di generi alimentari, che intendono offrire agli utenti la consegna a domicilio di pasti pronti sull'intero territorio comunale. Il secondo, analogo, è destinato agli operatori commerciali che effettuano servizio di consegna a domicilio di generi non alimentari. "In un momento di difficoltà generale del commercio è importante comprare locale e cercare di aiutare le attività commerciali che hanno saputo reinventarsi in una fase senza precedenti, e che in questo modo ci danno una mano per far restare la cittadinanza nelle proprie case", conclude l'assessore Pescatori. Gli interessati dovranno pertanto trasmettere, tramite pec comune.civitavecchia@legalmail.it all'Ufficio Commercio apposita comunicazione (attraverso il modello reperibile on line sul sito istituzionale del comune nella pagina "Avvisi pubblici"), volta all'iscrizione ai suddetti elenchi. (Com)