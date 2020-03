Nepal: coronavirus, da domani ingresso vietato ai viaggiatori provenienti dai paesi europei

- Da domani, 20 marzo, al 12 aprile, il Nepal vieterà l’ingresso ai viaggiatori provenienti o in transito “da tutti i paesi europei, del Medio Oriente e del Golfo Persico”, come si legge nell’avviso emesso dal Dipartimento dell’immigrazione, che cita espressamente l’Iran, la Turchia, la Malesia, la Corea del Sud e il Giappone, ma non la Cina. Il divieto include anche i passeggeri nepalesi, tra i quali ci sono persone con i visti in scadenza e con problemi di mantenimento, che dovranno rivolgersi alle sedi diplomatiche. Precedentemente il paese himalayano aveva sospeso, dal 14 marzo al 30 aprile, il rilascio dei visti all’arrivo per tutti gli stranieri e delle autorizzazioni per tutte le spedizioni di montagna di primavera mentre le restrizioni riguardavano otto paesi: Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Iran, Italia e Spagna. (segue) (Inn)