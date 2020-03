Nepal: coronavirus, da domani ingresso vietato ai viaggiatori provenienti dai paesi europei (3)

- L’esecutivo ha fatto appello ai cittadini a non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari. I conducenti dei mezzi di trasporto pubblico sono stati esortati a non caricare un numero di passeggeri superiore a quello dei posti a sedere; i mezzi dovranno essere sanificati quotidianamente. Migliaia di cittadini stanno lasciando la Valle di Katmandu per tornare ai comuni di origine. La campagna dell’anno del turismo Visit Nepal 2020 non è stata ancora annullata, ma dopo la cancellazione delle attività promozionali all’estero, sono stati cancellati anche gli eventi nel paese. (segue) (Inn)