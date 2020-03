Coronavirus: Lombardi (M5s), espropri di Stato unica terapia per salvare sanità pubblica

- Con il decreto "Cura Italia" il governo Conte ha disposto, tra le varie misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus, la possibilità per la sanità pubblica di requisire ospedali e cliniche private fino al prossimo 31 luglio, termine indicato per l'attuale stato di emergenza. "Questa disposizione - è quanto scrive Roberta Lombardi, presidente del gruppo consiliare M5s del Lazio - potrebbe essere un primo tentativo, un seme prezioso su cui far germogliare quel processo in grado rimettere la sanità pubblica al centro dell'agenda politica. Per onestà intellettuale, dobbiamo però dire che questo provvedimento emergenziale non sarà a costo zero per lo Stato, visto che i proprietari delle strutture requisite riceveranno un indennizzo pari al '100 per cento di questo valore'". "Dobbiamo pertanto fare molta attenzione affinché questo 'esproprio di Stato' non si trasformi da operazione nata con un intento benevolo in una un'ulteriore occasione di spreco di denaro pubblico. Sarebbe un paradosso, e un nuovo schiaffo, dopo decenni di saccheggio già subiti dalla sanità pubblica a vantaggio di quella privata. In Spagna il Governo ha fatto una cosa simile ma in maniera più perentoria: ha disposto che entro 48 ore aziende e privati del settore sanitario dovessero portare all'attenzione delle Autorità pubbliche i materiali disponibili (attrezzature diagnostiche, guanti, mascherine ecc.) da destinare al Sistema Sanitario Nazionale minacciando sanzioni per coloro che non lo avessero fatto". (segue) (Com)