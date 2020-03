Coronavirus: Lombardi (M5s), espropri di Stato unica terapia per salvare sanità pubblica (2)

- Credo, spiega Roberta Lombardi, "che in una situazione come questa, e da questo momento in poi, sia giusto che lo Stato torni a far sentire la propria voce in modo forte. Non solo per il carattere straordinario di quello che stiamo vivendo ma anche per compensare tutte le volte che in passato non ha avuto il coraggio di urlare: 'Basta' davanti alla progressiva avanzata degli interessi privati e particolaristici che hanno eroso il servizio sanitario pubblico". E prosegue Lombardi: "Ma come siamo arrivati a questo punto? C'è una data di inizio: il 1992. È l'anno in cui l'allora governo Ciampi con il decreto legislativo 502/92 ha trasformato le Usl, Unità sanitarie locali, facenti capo ai Comuni, in Asl, Aziende sanitarie locali. Viene introdotto così nella sanità pubblica quel modello di gestione aziendalistica in cui le strutture private possono operare a spese delle casse pubbliche se accreditate dalle Regioni, alle quali nel frattempo è stata demandata la competenza in materia sanitaria.Come si può vincolare ad un modello aziendalistico, per sua natura votato al profitto, un bene primario come la salute, che infatti figura tra i diritti fondamentali della nostra Costituzione (articolo 32)?! Ecco perché quelli che oggi, in Italia o in Spagna, vengono definiti 'espropri di Stato' dopo anni di feroce privatizzazione in cui sono stati i cittadini ad essere espropriati del proprio diritto alla salute, in verità non sono altro che un legittimo atto di riappropriazione collettiva. E questa – conclude la portavoce 5stelle - dev'essere la terapia d'urto, se vogliamo arrestare l'agonia della nostra sanità pubblica iniziata circa 30 anni fa". (Com)