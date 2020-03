Droga: spaccio in casa, in arresto pusher e cliente a Riccione

- Si è conclusa nella tarda serata di ieri un’operazione antidroga condotta dai carabinieri della sezione operativa del Nor di Riccione, conclusa con l’arresto di uno spacciatore di origine albanese e di un suo cliente ritenuto particolarmente pericoloso. Nel corso dell’attività di controllo del territorio i carabinieri hanno notato la presenza in strada di un uomo classe ’97, già noto alle Forze dell'ordine e disoccupato, e lo hanno seguito, accertando l'attività di spaccio condotta presso il suo domicilio a Rimini. Nel corso dell’osservazione è stato notato un uomo classe ’83 originario di Empoli, il quale ha cercato di sottrarsi all’accertamento di polizia assumendo un atteggiamento minaccioso culminato in aggressione fisica nei confronti dei due carabinieri che sono poi riusciti ad immobilizzarlo, riportando solo lievi ecchimosi ed escoriazioni. Contestualmente, i carabinieri del Nor hanno fatto irruzione presso l’appartamento dello spacciatore e lo hanno trovato in possesso di numerose dosi di cocaina pronte allo spaccio, nonché di tutto il materiale occorrente al confezionamento dello stupefacente e della somma contante di 7.500 euro circa, in banconote di medio taglio, ritenuto provento dell’attività illecita. Per i due arrestati, che hanno trascorso la notte presso le camere di sicurezza della Compagnia di Riccione, si celebrerà il rito direttissimo innanzi all’Autorità giudiziaria riminese.(Ren)