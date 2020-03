Auto: Volkswagen chiude impianti in Europa per coronavirus

- A causa della pandemia di nuovo coronavirus e del suo impatto sull'economia, l'azienda automobilistica tedesca Volkswagen chiuderà i suoi impianti in Germania e in altri paesi europei dalle 22:00 di questa sera per i successivi dieci giorni lavorativi. È quanto riferisce il quotidiano “Fankfurter Allgemeine Zeitung”. (Geb)