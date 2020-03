Russia-Usa: consigliere O’Brien rappresenterà Washington a prossima Giornata vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il consigliere alla sicurezza nazionale Usa Robert O’Brien a guidare la delegazione statunitense che prenderà parte il prossimo 9 maggio ai festeggiamenti per il 75mo anniversario della Giornata della vittoria in Russia. Lo ha annunciato l’ambasciatore Usa a Mosca, John Sullivan, in una nota pubblicata sul sito internet della rappresentanza. “Sono lieto di annunciare che sarà il consigliere alla sicurezza nazionale, Robert O’Brien, a guidare la delegazione che si recherà in Russia il prossimo 9 maggio in occasione della 75ma Giornata della vittoria”, ha detto Sullivan, aggiungendo che “una delegazione così importante dimostra ancora una volta il valore che gli Stati Uniti danno ai popoli che si sono battuti per un mondo migliore”. (Rum)