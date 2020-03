Coronavirus: presidente Fontana, problema è carenza di medici, in contatto con Croce rossa cinese

- Il vero ostacolo ad aprire nuovi ospedali e nuovi posti letto in terapia intensiva è la carenza di medici. Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Circo Massimo su Radio Capital. “Abbiamo bisogno di medici: io speravo che con tutte le call che abbiamo fatto, fra i pensionati e fra i medici in fase di specializzazione, ci fosse più risposta e invece non c’è stata una grande risposta. Abbiamo carenza di medici, perché questi poveri cristi, oltre al fatto che stanno cedendo fisicamente, sono pochi rispetto alle esigenze. Noi abbiamo 18mila persone che si sono infettate in questi giorni e che dobbiamo curare”, ha detto Fontana. La carenza di medici è anche ciò che blocca l’ospedale da campo di Bergamo. “Non c’è nessun discrimine tra privato e pubblico. Il problema è solo una questione di medici: l’ospedale da campo che gli alpini hanno messo a disposizione lo possiamo montare, ma se non ci sono i medici? Adesso noi stiamo aspettando, siamo in contatto con la Croce Rossa cinese, che dovrebbe mandare un centinaio di medici che vengono dalle zone in cui hanno già avuto il contagio, quindi con una specializzazione particolare. Appena arriveranno non li manderemo a gestire l’ospedale da campo, perché se no è un pasticcio, ma li cercheremo di distribuire sul territorio, recuperando dei medici italiani da destinare al nuovo ospedale”, ha spiegato Fontana.(Rem)