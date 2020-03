Campania: Colucci (Per te), De Luca è amministratore capace

- "Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sta dando prova, nella gestione dell'emergenza coronavirus, di essere un amministratore capace ed un leader politico da tenere in considerazione per il Paese". Lo ha affermato, in una nota, Raffaele Colucci, sindaco di Sirignano nell'Avellinese, portavoce del movimento "Persone e territori", che ha aggiunto: "Diamo atto a De Luca di aver anticipato in Campania i provvedimenti del governo nazionale, frutto di una lucida visione della complessità del momento che stiamo vivendo. L'organizzazione della macchina amministrativa regionale, nonostante le comprensibili difficoltà, si sta dimostrando efficiente e reattiva nella gestione dell'emergenza da Covid-19", ha concluso Colucci. (Ren)