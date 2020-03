Kazakhstan: rilasciato dal carcere dopo 11 anni l'ex Ad di Kazatomprom Mukhtar Dzhakishev

- L'ex amministratore delegato di Kazatomprom, la compagnia nucleare statale del Kazakhstan, Mukhtar Dzhakishev è stato rilasciato dal carcere dopo quasi undici anni dalla sua condanna per corruzione. Dzhakishev ha lasciato oggi la prigione nella città nordorientale di Semei dopo che un tribunale kazakho il 3 marzo scorso gli ha concesso la scarcerazione anticipata. Il tribunale ha stabilito che a Dzhakishev non sarà consentito di lasciare il paese e vivrà sotto restrizioni sino alla fine della sua condanna di 14 anni. La condanna di Dzhakishev è stata considerata da diversi osservatori internazionali come una condanna politicamente motivata. (Res)