Costruzioni: Istat, +7,9 per cento produzione a gennaio, +4,8 su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio 2020 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è cresciuto in modo considerevole rispetto a dicembre 2019, registrando un aumento del 7,9 per cento. Lo ha fatto sapere l'Istat nella sua ultima nota relativa alla produzione nelle costruzioni a gennaio 2020. La media del trimestre novembre-gennaio ha confermato un andamento positivo, seppure molto meno ampio, con un incremento dello 0,5 per cento sul trimestre precedente. Su base annua, l’indice grezzo è aumentato del 4,8 per cento rispetto a gennaio 2019, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 22 di gennaio 2019) ha segnato una crescita più marcata, pari all’8,4 per cento.(Ren)