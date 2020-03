Coronavirus: Croazia, sale a 99 il numero dei contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Croazia sono stati rilevati da ieri 12 nuovi casi di contagio da coronavirus, che hanno portato il totale degli infetti a 99. Lo ha annunciato oggi il capo dell'Ufficio croato per la sanità pubblica, Krunoslav Capak. Secondo il quotidiano "Jutarnji list", l'anziano morto in Istria due giorni fa mentre era in auto-isolamento è la probabile prima vittima del virus. Oggi, Capak ha confermato che l'anziano ristoratore è risultato positivo al virus, anche se "l'ultima parola dovrà esser data dal patologo dopo l'autopsia". (Zac)