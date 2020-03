Coronavirus: de Magistris, controlli sì, ma nessuna caccia all'uomo

- "La Polizia municipale, come i carabinieri e i soldati stanno facendo un ottimo lavoro, ma che questa non sia una caccia all'uomo". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "E' assolutamente necessario tenere sotto controllo le strade - ha proseguito il sindaco - ma dobbiamo ricordare che chi esce di casa lo fa per assoluta necessità, come andare a lavorare, quindi non bisogna sparare a vista a chiunque si trovi fuori la propria abitazione", ha concluso de Magistris. (Ren)